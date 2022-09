Könyveket illusztrál, verseket ír

Török Levente Marosvásárhelyen született 1956-ban. Ötéves kora óta rajzol, fest. Az ottani képzőművészeti líceumban érettségizett, majd tíz évig a helyi Üvegipari Vállalatnál formatervezőként dolgozott. Komolyabban alkotni is üveggel kezdett, kiállításai 1975 óta vannak. Már a hatvanadik tárlatánál tart, az egyénieket és a csoportosokat is számítva, de nem számítva a mail artos bemutatkozásait. (Ennek a küldeményművészetnek köszönhetően – a nyolcvanas évek óta – számos külföldi galériával került kapcsolatba.) Magyarországra 1990-ben települt át, Debrecenben művelődésszervezői diplomát szerzett, Pálfán 1999-ben vett házat. Ez máig az otthona, az alkotóbázisa, de közben Dunakeszin és Budapesten is dolgozott. Nyugdíjba 2020-ban ment. Sokat rajzol, fest, könyveket illusztrál, fényképez és verseket is ír.