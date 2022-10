Blickpunt címmel nyílt kiállítás csütörtökön délután Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A közönség mintegy ötven kép révén tekinthet be a hazai németség életébe, mindennapjaiba, avagy éppen ünnepi eseményeibe, hagyományaiba, kulturális rendezvényeibe. – A vándorkiállításon szereplő alkotások ékes bizonyítékai a német nemzetiségi kultúra sokszínűségének – mondta megnyitójában Ambach Mónika, a Zentrum, azaz a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ igazgatója. – A bonyhádi tárlat azért is különleges, mert helyi illetőségű fotósok alkotásai is szerepelnek benne, ezek a felvételek gyönyörűen dokumentálják, hogy milyen aktív és összetartó német közösség él Tolna megyében.

A Zentrum fotópályázata egyébként 2008-ban indult útjára, az elmúlt tizenkét évben nagyjából négyezer, az ország németlakta településeiről beérkezett fotográfia került a központ birtokába – adott tájékoztatást Ambach Mónika. Akadnak köztük a szekrények, ládafiák rejtette, két világháború közötti, kincset érő felvételek is, ezek gyakorta lesznek szakmai közlemények különleges illusztrációi. Az igazgató hangsúlyozta, hogy Tolna megye a német fellegváraknak is beillő Bonyhád, Hőgyész vagy Kalaznó révén ugyancsak számos különlegességgel járult és járul hozzá a kiállítások sikeréhez.

Götcz Boglárka. Fotó: Máté Réka

Szűkebb pátriánk „Blickpuntos” alkotói között van Máté Réka, Reiser Kornélia, Ruip Gergő és Szász Gábor is, akik egyébként a Kränzlein Néptánc Egyesület táncosairól, programjairól készült fotókkal dobogós helyezéseket is értek el. Ennek többek között azért van jelentősége, mert a megnyitón a Kränzlein táncosai adtak műsor, valamint bemutatkozott harmonika játékával Götcz Boglárka is.

Köhlerné Koch Ilona, az egyesület vezetője, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke a helyi szervezők nevében elmondta: a Bonyhádi Német Önkormányzat, tekintettel egy régi hagyományra, a közelmúltban rajzpályázatot hirdetett Gyógyfűcsokor címmel. A jutalom átadással egybekötött eredményhirdetés a kiállítás keretében zajlott le. A díjazás két kategóriában, online közönségszavazás, valamint zsűrizés alapján történt. A beérkezett alkotásokat – csakúgy, mint a Blickpunkt fotókat – október végéig lehet a művelődési központban megtekinteni.