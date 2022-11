A Déjá vu című film mindenkinek kötelező darab, aki szereti a misztikus elgondolkodtató filmeket. Az időutazásról szóló filmek általában valamilyen időgéppel, fluxuskondenzátorral vannak megspékelve, azonban Tony Scott rendező darabja ettől teljesen eltér. Az egész két órás művet áthatja a titokzatosság, ami szembe állítja az ember szabad akaratát a végzetével, a sorsával. Mi az amiről mi dönthetünk, és mi az ami felett már nincs hatalmunk – sok különös kérdés fogalmazódik meg az emberben közben.

Az érdekes párhuzamok között ugyanígy egymásnak feszülnek a logikus határok a spiritualizmussal. Nem egy könnyű darab, ugyanakkor érdemes időt szánni rá, mivel nem a limonádé kategóriába tartozik, sokkal jobban kell az embernek koncentrálnia, hogy megértse az összefüggéseket. Sőt erősen ajánlott kétszer is végignézni. Végeredményben az így kapott thriller teljesen kiszámíthatatlan véget ér, sokszor érezhetjük úgy közben, hogy csőbe húztak minket, unatkozni biztosan nem fogunk.

Arról nem is beszélve, ha valaki már átélte a déjá vu-t, akkor szeretné tudni, hogy miért érezheti azt, mintha egy adott dolog már megtörtént volna vele. Önnel is történt már hasonló eset, amit nem tudott hova tenni? Hogy a filmben választ kap-e a kérdésre ma este kiderül 21 órakor a Film+ műsorán. Egy viszont garantált többször is átgondolja majd a látottakat.

