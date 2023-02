Festészet 2 órája

Egy festő, aki kicsiben nagy

Főleg tájképeiről, csendéleteiről, szelíd vadakat is megjelenítő természetábrázolásairól ismert Czvitkovics Márta. Azt kevesebben tudják a szekszárdi alkotóról, hogy mini festményeket is készít, méghozzá igen eredményesen. Két alkalommal is neki ítélték a fődíjat, még a pandémia előtti években, a kaposvári Nemzetközi Miniatűr Kiállításon.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Czvitkovics Márta mini műveivel. A szerző felvétele.

‒ Most Balatonfenyvesre készülök – mondja –, ott lesz mini képek tárlata, június 3-án. Még nem láttam a konkrét kiírást, de gondolom, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, három méretben lehet majd beküldeni, összesen, legföljebb tíz alkotást. Ötször ötös, ötször tízes és tízszer tízes képeket. Czvitkovics Márta mini műveivel. A szerző felvétele. Pár négyzetcentiméteres felületen nagyot alkotni! Ez a feladat. Nem csekélység. Sajátos látás- és képalkotási mód kell hozzá. Nyerni se semmi a népes, nemzetközi mezőnyben. Egy kaposvári összegzés szerint, náluk húsz év alatt 13 ezer mini művet láthatott a közönség. Azaz, alkalmanként 60-70 hazai és külhoni művész több száz képe került a kiállítótérbe, illetve megmérettetésre.

