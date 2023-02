Szentes Gábor drónpilóta már több mint 80 templomban filmezett, és elmondta, hogy ezek közül többet is siralmas állapotban talált, kiemelte az Udvariban találhatót, mely egyenesen segítségért kiált. Aradi András evangélikus esperes hozzászólásában elmondta, hogy a templomot mindig egy gyülekezet építteti és tartja fenn, és sajnos ha elfogy a gyülekezet, nincs aki fenntartsa az építményt. De hozzátette, hogy ezek a templomok ilyen állapotban is prédikálnak, halljuk meg a szavukat. Abban mindketten egyetértettek, hogy egy templom mindig érték. Szentes Gábor bemutatott felvételei is alátámasztották előadását.

Szentes Gábor drónpilóta. Fotó: Máté Réka

Szász Gábor építész a murgai evangélikus templom felújítási munkálatairól beszélt, melynek során az oltár mögötti falüregben találtak egy kőládát, 1796. november 20-ai dátummal. A láda – felirata szerint – a templom alapköve, ami igazából egy emlékkő az építést támogató nevével. A kőláda egy lepecsételt üveget, „időkapszulát” rejt, benne egy papírral, valamint néhány pénzérmét. Az üveg felnyitására papírrestaurátor jelenlétében fog sor kerülni. Mint az építész elmondta, feljegyzések voltak a ládáról, csak a pontos elrejtési helyét nem ismerték.

Szász Gábor építész a murgai templom felújításáról beszélt. Fotó: Máté Réka

Az érdeklődők kérdéseket tettek fel és a templomok jövőjét illetően ötleteket adtak, majd közösen megtekintették a völgységi evangélikus templomok fotóit és történetét bemutató roll-upokat.