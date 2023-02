Sebestyén Orsolya intézményvezető és lelkes csapata ezúttal sem ment a szomszédba kreativitásért: ötletes műsort állítottak össze az idősek legnagyobb örömére. Zoltán Erika, Bangó Margit, Korda György – csak néhány név azok közül, akiket jelmezeikkel megformáltak az intézmény dolgozói, akik előtt Gányi Patrik lépett fel, nagy sikert aratva trombitajátékával.

Születésnapot is ünnepeltek a farsangon: László Péter, az intézmény munkatársa február 7-én töltötte be a 46. életévét, a jelenlévők ajándékokkal és egy dallal lepték meg ennek apropóján. Az eseményen Filóné Ferencz Ibolya is részt vett. Bonyhád polgármestere azt mondta, mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert egy remek közösséget lát, ahol a dolgozók és az idősek kölcsönösen szeretik és tisztelik egymást. Példaértékű a központban zajló szakmai munka, amely a farsanghoz hasonló programoknál is megnyilvánul.