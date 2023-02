Kedden délután a vármegyeháza földszinti kiállítótermeiben Lovas Csilla főmuzeológus az általa rendezett Mattioni Eszter újrafelfedezése című időszaki kiállítást mutatta be azoknak, akik interneten jelentkeztek erre a kabátos tárlatvezetésre.

Lovas Csilla főmuzeológus (középen) a Mattioni Eszter újrafelfedezése című időszaki kiállítást mutatta be a kabátos tárlatvezetésre érkezőknek. (Fotó: Mártonfai Dénes)

A Szekszárdon született festőművészt, aki éppen száz éve, 1923-ban végzett az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola grafikai szakán, korábban inkább hímes köveiről ismerték a megyeszékhelyen, talán azért, mert 1981-ben szülővárosának ajándékozta az ilyen alkotásaiból álló jelentős gyűjteményét. Viszont a festőművész munkássága sokkal sokoldalúbb. Ezt ismerhették meg a résztvevők a kiállításon, amelyet Mattioni egykori munkatársának, Darányi István kőszobrásznak gyűjteményéből válogatták, de szerepelnek azon a pécsi Janus Pannonius múzeum, illetve Rühl Gizella gyűjteményében lévő képek is. Darányi bejáratos volt a festőnő műtermébe, s megőrizte annak eldobott, csomagolópapírra rajzolt vázlatait is, és gyűjteményében vannak iskolai rajzok, főiskolai festmények, rézkarcok, egyházi témájú alkotások, tájképek, csendéletek, s ezek mellett fényképek, dokumentumok is.