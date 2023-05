A Bíborvég Általános Iskola Bíborkák Bábcsoportja képviselte Tolna Vármegyét a veszprémi bábos fesztiválon a Sárközi mesével.

A veszprémi fesztiválon a decsi Bíborvég Általános Iskola Bíborkák Bábcsoportja képviselte Tolna Vármegyét. Fotó: Beküldött kép

– A darabot sárközi népviseletbe öltöztetett botosbábokkal adták elő a tanulók – mondta a csoport vezetője. – A mese a sárközi szokásokra épülve bemutatja a szőlőőrzés hagyományát, az egykézést (családonként egy gyermek a vagyon egybentartása érdekében) és a párválasztás nehézségeit, valamint a híres bíborvég hímzést és a sárközi kerek kalácsot, amelyek a házasodni induló legény próbatételeinek fontos elemei. Népmesei motívumokat is bemutat azoknak a próbatételeknek a teljesítésével, amelyeket a szülők adnak. A próbák nagyon jó hangulatban teltek, sokat nevettünk, a gyerekek ötleteit is beépítettük a darab megvalósításába – tette hozzá.

Az első napon színpadbejárásra került sor, ezután a gyerekekkel belefért egy játékos városnézés, sőt vacsora után Kovács Norbert koncertjén is részt vettek.

– A második napon történt az ünnepélyes nyitóceremónia, délelőtt ötödikként mutatkozott be a csoport. Ebéd után más társulatok előadásait néztük meg, este pedig táncház volt a gyerekeknek Vastag Richárddal, ezalatt nekünk, vezetőknek szakmai értékelést tartottak.

Az utolsó előtti napon előadásokat néztek a gyerekek, majd Balatonfüredre utaztak, ahol a tó partján a vitorlás mólónál több csoporttal együtt élő énekes kísérettel megtáncoltatták a gyerekek által elkészített fakanálbábokat flashmob formájában.

– Este hattól bábos felvonuláson vett részt az összes csoport Veszprém belvárosában, majd az újonnan átadott ActiCity-ben bábelőadást és a kültéri színpadon bemutatott tűzszínházi show-t nézhettek meg a gyerekek. Az utolsó napon a Csurgó zenekar koncertjén vettünk részt, megnéztük a MárkusSzínház előadásában az Égig érő fát, majd következett az ünnepélyes záróceremónia. A csoportunk a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Vármegyei igazgatója, Kuti Imréné jóvoltából került be. Nagyon sokat segített a szervezésben, ő is elkísért minket Veszprémbe. A fesztiválon huszonnyolc bábcsoport mutatkozott be, köztük határon túliak is.

A decsiek mentora Pekari Bernadett, aki szakmai tudásával támogatta a csoport munkáját, a vezető Kozma Erzsébet, iskolaigazgató. A Bíborkák Bábcsoport tagjai hatodik és nyolcadik osztályos tanulók: Bayer Leila, Halwax Dominika, Horváth Ádám, Józsa Flórián, Őri Veronika, Szép Letícia, Sztojka Roland Rikárdó, Tóth Dorka, Tóth Jázmin, Varga Dóra és Varga Lilla.

– Az előkészületek alatt a tanulóknak egy közös indulót kellett megtanulniuk, illetve egy táncos flashmob-ot, a bábtáncoltatást, amit a fesztiválon többször is elénekeltünk, eltáncoltunk.

A seregszemle a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogtásával jött létre. Közreműködött a Nemzeti Művelődési Intézet, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság, a Pegazus Színház (Pápa).