A moziban átélt élmény mindig összehasonlíthatatlanul nagyobb hatású, mint mikor otthon nézünk egy-egy új alkotást. Szekszárdon is szeretnek moziba járni az állampolgárok.

A mozilátogatási szokásaik alapján a februári hónap slágerfilmje a Magic Mike utolsó tánca című alkotás lett Channing Tatum színész-táncossal a főszerepben. Keanu Reeves uralta a márciust a John Wick: 4. felvonás című akcióthrillerrel, a történetben az eddigi legveszedelmesebb ellenfeleivel száll szembe.

Április hónapban pedig a Nintendo és az Illumination animációs filmje, a Super Mario Bros. világát bemutató alkotás hozta a legtöbb nézőszámot a szekszárdi moziban. A jelenlegi, májusi hónap mozialkotásait is úgy próbálták összeállítani, hogy sokak érdeklődését kiváltsa. Nagy reményeket fűznek a május végén debütáló Halálos Iramban 10. részéhez.

E hónapban magyar alkotásokat is műsorra tűztek, mint például a Radics Béla, a megátkozott gitáros című zenés filmet, amely bemutatja az első kelet-európai gitárhős, a Gitárkirály családi hátterét.

Varga Dalma, a Babits Mihály Kulturális Központ kulturális osztályvezetője lapunknak elmondta, hogy tapasztalataik szerint a magyar filmek egyelőre nem hozzák az elvárt sikert, annak ellenére sem, hogy az Agóra mozi az elmúlt hónapokban részt vett a Mozisok Országos Szövetsége és a Nemzeti Filmin­tézet magyar filmeket népszerűsítő, „Nézzünk még több magyar filmet a mozikban!” című projektjében.

A projekt keretein belül a megszokottnál több hazai filmet tűztek műsorra. A magyar filmek visszafogott nézőszámának az oka nem ismert, mert ezzel kapcsolatban nem történik kérdőíves felmérés a nézők körében. Hozzátette: ha gyengébbek a havi megjelenések, beleértve a külföldi alkotásokat is, akkor a mozik nem tudják produkálni a megfelelő nézőszámot.

Úgy látja, hogy a pandémia kezdete óta az idei évben most már a mozikba látogató közönség is erőre kapott. Várják, szeretik a sikerfilmeket, pláne azok után, hogy a két nagy kereskedelmi televízió reklámozza is azokat. A mozilátogató közönség emlékeiben mélyen él, hogy a pandémia szigorú szabályainak feloldása után az alkotók nem kápráztatták el őket a legjobban várt alkotásokkal, mert kivárták, hogy a nézők elkezdjenek visszaszokni a mozikba.

A szekszárdi Agóra mozi hatvan fős, tartozik hozzá mozibüfé. A diák és nyugdíjas jegy ezerkétszázötven forint, a teljes árú ezernégyszázötven forintba kerül. Tolna vármegyében népszerű még a bölcskei Rákóczi Filmszínház, valamint a Pakson található paksi mozi.