Takács Anikó, a tervet megvalósító Dunaág 7139 Egyesület elnöke elmondta, hogy évek óta szerették volna, ha ily' módon is hozzájárulhatnának az üdülőtelepre érkezők kikapcsolódásához. Végül találtak egy rossz állapotban lévő, de megfelelő, használaton kívüli telefonfülkét, amelyet darus kocsival szállíttattak a helyszínre. Az önkormányzat ehhez minden engedélyt megadott, illetve festékkel és más kellékekkel is támogatta a kezdeményezést.

A szépítést az egyesület tagjai és más segítők vállalták magukra. Kifestették és bepolcozták a telefonfülkét, most pedig már könyvek is sorakoznak ott. Könyvtár, civil szervezetek és magánszemélyek ajánlották fel ezeket, de várják a további olvasnivalókat is. Takács Anikó kiemelte: a lényeg, hogy a fülkében folyamatosan cserélődjön a kínálat, így aki elvisz egy könyvet, az hozzon is helyette olyat, amit nem sajnál odaadni, és jó szívvel ajánl másnak is.

A vasárnapi átadón felajánlásokat is fogadtak, az adományozók a megvalósítás költségeihez hárultak hozzá. A programot közös gulyás ebéd zárta.