Az előadóművészek, zenészek, énekesek is megsínylik a válságot, a fellépési lehetőségeik szűkösebbé váltak. A Tolna vármegyei zenei életben is mély nyomot hagyott az egész világot érintő folyamatos kétség. Kovács Gergő énekes mégis úgy gondolja, hogy az idei év már jobb az elmúlt időszakhoz képest.

– Jó látni, hogy idén sok helybéli zenekar, zenés egyesület, előadók tartanak műsorokat, előadásokat. Annak ellenére, hogy az energiaválság sajnos nagy gondot okoz. Véleményem szerint a kultúra és a zene éltetésére ennek ellenére is nagy szükség van. Fontosnak tartom, hogy a jelenlegi helyzethez képest próbáljunk kihozni mindent, amit tudunk és amire lehetőségünk van – nyilatkozta portálunknak.

A Tolna vármegyei közönség is szeretné időnként elfelejteni a napi gondokat, amelyekről ráadásul sokszor nem is tehetnek. Kell az a néhány óra önfeledtség, amelyből aztán akár az év további részére is fel tudnak töltődni.

Az énekes elmondta, hogy az emberek vágynak a dalok által közölt érzésekre. Legyen az egy lírai érzelmes szerzemény vagy akár egy lábat megmozgató gyorsabb dal.

– A zenének lélekfeltöltő hatása van, és azt gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van. Nehéz meghatározni, hogy a közönség milyen dalokat kedvel, bár általában a számok kiválasztásánál figyelembe szoktam venni, hogy közismert és véleményem szerint olyan szerethető dalokból állítsam össze a műsoraimat, amelyek előadása közben a közönség csatlakozik hozzám tapssal vagy akár énekkel is – tette hozzá.

Kovács Gergő ezen a héten is fellép május tizenkilencedikén Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében a "Május éjszakán..." című dalesttel. Már hónapok óta tartanak a próbák zenésztársaival, Málinger Anita énekesnővel és Prantner Tamás zongoristával. Több duettel is készülnek, ezenkívül angol világslágerekkel, valamint közismert magyar dalokkal is.

A hangulatot és a látványt fokozza majd a pécsi Szigo Tánccsoport Egyesület két fantasztikus táncospárja, valamint a dalest fénypontja Koós Réka színésznő-énekesnő lesz, akitől musical részleteket és Cserháti Zsuzsa dalokat is hallhat majd a közönség.

A közelgő nyár is fellépésekkel telik majd Kovács Gergőnek, ahogy eddig is. Az időpontok egyre jobban gyűlnek a naptárjában, de azért a nyaralásra is lesz majd ideje.

– Nyáron általában egy-egy napos nyaralásokat szoktam tervezni a Balatonra vagy a közeli Szálkára – mondta.