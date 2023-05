Kerekesné Varga Veronika elmondása szerint mindig is kötődött a festészethez, már egészen fiatalon tudta, hogy ezzel szívesen foglalkozna. Az alkotó jelenleg szociális pályán dolgozik, ehhez kapcsolódóan szerezte meg művészetterapeuta végzettséget, melyet munkája során is kiválóan tud alkalmazni.

Kerekesné Varga Veronika absztrakt képei közül a székelységhez kapcsolódó motívumokat ábrázoló festményeit választotta ki. Fotó: Makovics Kornél

– Az idei év igen mozgalmas volt alkotás és kiállítás szempontjából is. Az eddigi leghosszabb egyéni tárlatom tavaly nyílt a szekszárdi könyvtárban és idén áprilisban szedtem le – mondta Kerekesné Varga Veronika. – Az idei év különlegessége azonban, hogy egy pályázatra is beküldtem a festményeimet digitalizált formában, így most a Fősővárosi Kör molinóira is ezek kerültek fel.

Szollár Zoltán, képviselő, a kör elnöke Facebook oldalán kiemelte, fontosnak tartották, hogy egy helyi művész alkotásai jelenjenek meg bemutatkozó anyagaikon: „Tavaly év végén meghirdette a Fősővárosi kör, az ötletpályázatot. Közös alapokon indultunk el. De úgy gondoltuk egy helyi, itt élő művész alkotási is legyenek rajta a minket szimbolizáló, bemutató anyagokon. Kerekesné Varga Veronika a helyi értékeinket is felvette repertoárjába és önzetlenül, elsőként ajánlotta fel festményei fotokópiáit.”

Veronika nemrég nyílt kiállítása – ahogy az címéből is sejthető – a székelységet mutatja be:

– Bátyám, Varga János táncpedagógus felkérésére választottam ki húsz képemet, melyek közül néhány a székelységhez kapcsolódik. Rokoni szálak kötnek Sebestyén Ádám néprajzkutatóhoz. Az őt és édesanyját ábrázoló portrét egy fekete-fehér archív felvétel alapján alkottam meg. A kisunokámról is készült egy festmény, aki egyben a néprajzkutató ükunokája – Csaba királyfi, ahogy a csillagösvényről lejön. A Kakasd központjában található székelykaput és egy székely népviseletbe öltözött kislányt is megfestettem, ez a négy kép mind hagyományos realista stílusban készült. A többi kiállított mű viszont már a teljesen kiforrott egyéni stílusomat tükrözi, az absztrakt kubista festményeim közül is olyanokat válogattam össze, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az ősi magyarsággal, vagy székelységgel. Így tulipánt, madarat és szarvast ábrázoló képem is szerepel a tárlatban. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy kiállíthattam Kakasdon, ezért ősszel újabb egyéni kiállítást tervezek. A helyi faluház vezetőjének, Fekete-Sebestyén Ibolyának is külön köszönettel tartozom, amiért felkarolta az eseményt.

A megnyitó során a Sebestyén Ádám Székely Társulat, népitánccal színesítette a műsort. A Csillagösvény népdalkör és Jakab Gergely mesemondó is közreműködött.

A festő büszke rá, hogy olyan nagy alkotóktól tanulhatott, mint Molnár-Mózsi György és Cs. Vasváry Ibolya.

– Úgy gondolom, hatalmas dolog, ha egy igazi festőművésztől tanulhat az ember. A Bárka művészeti szalon tagja vagyok 2012 óta, és sok festőtáborban, művésztelepen vehettem már részt, ezek azért nagyon fontosak számomra, mert egymásra hatunk az alkotás közben, egymástól tanulunk.