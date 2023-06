Baranyai László, Szekszárdot jól ismerő és szerető író Mészöly Miklós Megbocsátás című kisregényére reagált, mintegy annak folytatása az Ünnepnap című kötet, amelyet az ismerősökkel, Liebhauser Jánossal, az Illyés Gyula könyvtár, és Ódor Jánossal, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatójával, valamint a könyvből részleteket felolvasó Rubányi Anita előadóművésszel mutatott be az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban.

Liebhauser Jánoss (b), Ódor János (k) és Baranyai László. Fotó: Makovics Kornél

Kezdetben csak írta, mert kedve volt hozzá – mondta a szerző – s csak mikor kész lett, akkor jött rá, hogy miért is csinálta. Először, mert izgatta a Mészöly titokzatos háttértörténetei mögött nagyon pontosan megírt cselekmény, erre próbálta megadni könyvében a választ. De csinálta azért is, mert mikor együtt dolgozott a Megbocsátás írójával, aki soha nem mondott kritikát az ő írásaira, csak annyit, hogy jó, s végig az járt eszében, vajon, ha átmenne hozzá Kisorosziba ezt megmutatni, erre mondana talán mást, vagy csak azt, hogy jó. S a harmadik ok, hogy fiatal újságíróként elképzelte, kedves kisvárosban szeretne megöregedni, s ezt a kisvárost lelte meg Szekszárdban, ahova gyakorta jön látogatóba, s ahol nagyon jól érzi magát.