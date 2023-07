Kalotaszeg és a Mezőség között

Györgyfalva nevének eredetére kétféle magyarázat is van. Az egyik szerint Szent György, a falu védőszentje a névadó, a másik szerint egy György nevű pásztor, aki a tatárjárás után, egy távolabbi, elpusztított helyről telepítette erre a biztonságos vidékre a lakosokat, vizet is találva, vagy fakasztva. (Az első írásos emlék 1332-es datálású.) A Kolozsvárhoz közeli település néprajzilag Kalotaszeg és a Mezőség között elterülő, úgynevezett Erdőaljához tartozik. Hagyományai, népviselete is ennek megfelelően, hasonlóságot mutat a szomszédos tájegységekével, de természetesen vannak sajátos jegyei, jellegzetességei is.

Bognárné Gergely Katalin 1951-ben született Kolozsváron. Györgyfalván nőtt fel, 26 évesen került Magyarországra. Szekszárdon 11 éve él; férje Bognár Cecil népművelő. Együttes erővel dolgoznak azon, hogy megmentsék a már-már a feledés homályába süllyedt györgyfalvi hímzésminta-kincset. Gazdagon illusztrált kötetet, mintakönyvet állítanak össze, amit terveik szerint még az idén sajtó alá rendeznek.