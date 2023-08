Augusztus közepén a bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában lépett fel Seleljo Erzsébet korábbi diákjaival: Havasi Kristóffal és Daradics Flóriánnal. Szaxofonra komponált műveket, átiratokat adtak elő, majd a koncertet közös művekkel zárták.

– Volt diákjaimmal léptem fel Bonyhádon, akik közül Kristóf a Brüsszeli Királyi Zeneakadémián tanul jelenleg, Flórián pedig idén diplomázott a Liszt Ferenc Zeneakadémián, aki a mesterképzésre pedig Graz-ba nyert felvételt – hangsúlyozta Seleljo Erzsébet. – A fiúk ötlete volt a bonyhádi koncert, amibe engem is bevontak. Játszottunk zongorakíséretes darabokat és kamarákat is, több átirat is elhangzott a programban, így a közönség az esetlegesen már ismert műveket hallhatott új hangszerelésben.

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében – melyet Kovács Zalán László tubaművész szervezett – valósult meg augusztus 12-18-a között a dunaföldvári Fúvóstábor.

– A tábor igen intenzív hat napot jelentett idén is, majdnem negyven diákkal dolgoztunk együtt mi heten tanárok. Elmondhatjuk, hogy mind a tanárok, mind a diákok körülbelül kétharmada klarinétos, egyharmada szaxofonos volt. Az idei évben már a tizennyolcadik tábort szerveztük, amin tizennégy szaxofonos diák vett részt, ami igen jónak számít, nagyon magas volt a színvonal és a zárókoncert is kiváló volt. Három éve Dunaföldvár a tábor központja, korábban Békéscsabán szervezték meg.

Erzsébet kiemelte, a Nemzetközi Fesztiválnak hála nemcsak tanári koncerteket hallgathattak a résztvevő diákok, Szekszárdon például az idén centenáriumukat ünneplő Készenléti Rendőrség Fúvószenekarának koncertjét is meghallgathatták. A tábor zárónapján pedig Dunaföldváron a Magyar Honvédség Központi Zenekarának koncertjén vettek részt. A diákok nemcsak az országból, de határon túlról is érkeznek Dunaföldvárra - idén Nizzából és Kolozsvárról is. A legfiatalabb táborozó tíz éves volt, a legidősebbek pedig egyetemi tanulmányaik végén járnak. A tanárokból alakult szaxofon kvártett és klarinét kvintett Gerjenben lépett fel.

Seleljo Erzsébet szaxofonművész (Fotó: Máté Réka)

A művész nemcsak táborban tanít, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szaxofontanára is. Tagja a Duo SeRa szaxofon-hárfa duónak, számos kamarazenei fesztiválon vett már részt, idén is számos helyen megfordul még.

– Szeptember elején Budapesti Vonósok szólistájaként fogok fellépni, majd novemberben a Duo Sera-val adunk elő átiratokból álló műsort a Régi Zeneakadémián. Ezenfelül, ami nagyon érdekes feladat lesz számomra, hogy egy elektronikus zeneszerző versenyt tervezünk. Ez a verseny a budapesti és a Poznani Zeneakadémiák elektronikus zeneszerzés tanszékei közötti együttműködés keretében zajlik majd, amibe a szaxofon tanszakokat is bevonják. Együtt bíráljuk el a műveket és a hallgatóink lesznek azok, akik a győztes kompozíciókat előadják mindkét városban.