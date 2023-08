Ezt járja körül Kertész Erzsi népszerű, Göröngyös Úti Iskola című regénysorozata is, melynek legújabb része a külsőségekkel és az ahhoz kapcsolódó iskolai konfliktusokkal foglalkozik. Fontos témája miatt a Hagyjatok békén! a Bookline Kids kiemelt kötete ebben a hónapban. Kertész Erzsi regénysorozata egy viszonylag új gyermekirodalmi tematikába tartozik: a problémaorientált gyerekkönyvek sorába.

Azért is nagyon fontos műfaj ez, mert a történeteken keresztül a gyerekek és szüleik jól körülhatárolt, mindennapi, korosztályos problémákkal és azok megoldásaival találkozhatnak. A Göröngyös Úti Iskola egyes részeiben megjelenik a különcség, a lámpaláz, a közösséghez tartozás, ezeket pedig mindig egy-egy diák szemszögéből dolgozza fel a szerző. A sorozat legújabb kötete, a Hagyjatok békén! a külsőséggel, és az ahhoz kapcsolódó iskolai pletykákkal, iskolatársaktól érkező – gyakran bántó – megjegyzésekkel foglalkozik.

Lotti, a regény főszereplője vidám és barátkozó kislány, sok osztálytársával jóban van. A történet elején megtudjuk, hogy Lotti iskolai színdarabra készül, ahol a tündér szerepét kapta meg, azonban a felkészülés során több lány is megjegyzéseket tesz a külsejére. Emiatt elbizonytalanodik, és kételyek gyötrik, hogy vajon valóban alkalmas-e a szerepre. Jócskán megcsappant önbizalma pedig az egyik legfájóbb kérdéssel is szembesíti: valóban szépnek látja magát?

A Göröngyös Úti Iskola-könyvek nemcsak tanulságos történetekként szolgálhatnak a gyerekek és szüleik számára, hanem egy-egy, a Hagyjatok békén!-ben is bemutatott probléma megoldásában is segíthetik a gyerekeket. A kötetek szerzője, Kertész Erzsi írói karrierjét megelőzően pszichológus végzettséget szerzett, és dolgozott iskolapszichológusként is. A szerző ma már a hazai gyerek- és ifjúsági irodalom kiemelkedő alakja. Első könyve, a Labirintó 2012-ben jelent meg, a kötetnek, majd az azt követő Panthera-sorozatnak köszönhetően hamar széles olvasóközönségre tett szert.

Azóta több mint 30 könyv fűződik a nevéhez. Kertész Erzsi méltatói szerint történeteiben mindig új nyelvezettel, a hagyományos sémák és szerepkörök kreatív újragondolásával és humorral teremt egyedi hangulatot. Kiemelkedő gyerekirodalmi tevékenységéért 2017-ben elnyerte a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum alkotói különdíját.