Balogh László ötletgazda, főszervező – aki korábban a TEOL podcast adásában beszélt a rendezvényről – elmondta, hogy az induláskor remélni sem merték, hogy ilyen sikere lesz a rendezvénynek. Az Ady Endre Művelődési Házban teltház előtt léptek fel a zenekarok. A közönség tizenöt formáció előadását hallhatta, a helyiek mellett környékbeli, valamint Somogy, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei zenészek, illetve horvát és szerb muzsikusok is műsort adtak. Mellettük két tánccsoport is a közreműködők között volt.

Fotó: Mártonfai Dénes

Hagyomány, hogy a fesztivál délelőttjén megkoszorúzzák az elhunyt zenésztársak emlékére állított kopjafát. Ezt szintén Balogh László kezdeményezésére állíttatták, aki maga is zenész családból származik. Elmondta, hogy egykor több tamburás is volt Bátán, és hét zenekar működött a településen. A térségre jellemző hangszer meghonosodását a szláv ősöknek köszönhetik. A rendezvényen azonban nemcsak a zenei hagyományokat elevenítették fel, hanem a jellegzetes cigány ételeket is megismerhették az érdeklődők. Tizenkét bográcsban főttek az ínycsiklandó ételek. Többek között marha, birka és csirke pörkölt készült, valamint különböző cigány lecsókat és töltött káposztát is kóstolhattak a vendégek. kísérőprogramként rendőrségi bemutató is volt a művelődési ház melletti parkban.