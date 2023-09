Hosszú ideig dolgozott Győrben, 2019-ben tért vissza szülőhelyére, Bonyhádra. Textilművész, művész-tanár Tanai Guzorán Anna, aki 26 éve pedagógus, és abból 23 évet a művészetoktatásban töltött. Abban az általános iskolában tanít rajzot – a Petőfiben –, ahová egykoron ő is járt. Most vette át az idős mestertől, Kovács Ferenctől a Bonyhádi Képzőművész Szakkör vezetését. Emellett szövéssel is foglalkozik, és az utóbbi időben a tűzzománckép-készítésbe is belekóstolt az ismert alkotó, Stekly Zsuzsa segítségével. Mivel az iskolában is van egy kemence, elképzelhető, hogy ott is tart majd tűzzománcos képzést a gyerekeknek.

– Nagyanyámtól tanultam meg szőni 11 éves koromban – eleveníti fel a kezdeteket. – Aztán felvettek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába, ahol a gobelinszövés szerelmese lettem. Onnantól kezdve máig szövök a tanítás mellett, közben akvarelleket is készítek, és most jött a tűzzománc. Elismeréseket is kaptam, amelyek ösztönzően hatottak a munkásságomra. A győri tárlaton 2003-ban textillel, 2010-ben két akvarellel nyertem megyedíjat.

Mint a sok mindennel foglalkozó emberek, Tanai Guzorán Anna is próbál egyensúlyozni: szülői, pedagógusi kötelezettségeinek eleget téve igyekszik időt lopni arra, hogy alkotásai megszülethessenek. Mindeközben más feladatok is megtalálják. Nemrég egy Péri Györgyi-kötetet illusztrált.

– Szakmai nyitottságnak nevezném azt, hogy minden érdekel – mondja –, s nem tudom, nem is akarom egy területre beszorítani magamat. Az évek során kialakult egyfajta belső világom, szimbólumrendszerem (például a madár a lélek, a táj a haza, a Völgység), s ezt próbálom szőtteseken, akvarellel vagy zománcképeken megmutatni. Természetesen tele vagyok tervekkel, csak időm nem mindig adatik a megvalósításukra.

A szerző felvétele

Képalá:

Plusz képek:

Az Örökség című textilalkotás

A sokoldalú művész tűzzománc munkái