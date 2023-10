A mondás szerint az alma nem esik messze a fájától. Fotóművész kollégánk, Kirchné Máté Réka a múlt héten jogos büszkeséggel jelenthette néhai, szeretett édesapjának: megfogadta és teljesítette a tőle hallott útmutatását.

– Édesapám, Máté Gyula maga is alkotó ember volt – mondta el lapunknak a Bonyhádon élő fotográfus. – Mindig azt mondta nekem: alkotóként az a legfontosabb, hogy forogjon a nevem. Örömmel nyugtázhatom, hogy a múlt héten forgott rendesen.

Kollégánk terjedelmes tárlat listával szolgált számunkra. Valamennyi helyszínen ott szerepel, mint aranyfedezet, egy-egy felvétele. A „Kínai vizeken” című fotója a nyugati határszélen, a kőszegi Jurisics Miklós vár lovagtermében tekinthető meg november 7-éig. Itt a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagjai mutatkoznak be elmúlt évekbeli legsikeresebb, nemzetközi kiállításokon szerepelt fotóikkal. A főváros, a Pestújhelyi Közösségi Ház ad otthont a „Pihenő táncosok” című művének. A létesítményben október 14-én nyílt meg a Prizma Kör Padon ülő ember című tárlata. Erre a pályázatra hetvenkilenc alkotó ötszázhatvannyolc fotót küldött. Ebből a felvétel áradatból a zsűri ötvenötöt fogadott el, köztük Máté Réka alkotását.

Nemrég érkezett értesítés arról, hogy a VIII. Országos MINIATŰR Fotópályázaton is eredménnyel járt. A beküldött kétszázkilencvenhét kompozíció közül a zsűri ötvenet válogatott be a november 25-én Székesfehérváron, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban megnyíló kiállításra. A félszáz legjobb felvétel között ott van Máté Réka fotója is, ami az „Addig üsd a vasat” címet viseli. De találkozhatunk Máté Réka fotóval az október 27-én Kisújszálláson, a református templomban kaput nyitó tárlaton is. „Gyógyfűcsokor szentelés” című felvétele elnyerte a X. Országos Ökumenikus Fotópályázat bírálóbizottságának tetszését. Jóllehet a stábnak nem volt könnyű dolga, hiszen huszonhét pályázó ötszázharminchét fotójából kellett kiválasztania a legjobbakat.

S a végére marad a csattanó: ugyanis „A szinész utain virág s tövis terem”, valamint a „Kővilág” című fotói Szerbiában, azon belül Újvidéken, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban hirdetik, hogy szűkebb pátriánk milyen kiválósággal rendelkezik. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének tárlata október 9-én nyílt meg és október 20-áig látogatható. Máté Réka immár határainkon túl is nevet szerzett magának, illetve egy országgal odébb is öregbíti Bonyhád és vármegyénk jó hírét.