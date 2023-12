Ezt a címet viseli dr. Ótos Miklós nemrég megjelent könyve, amit hétfőn kora este mutatott be az érdeklődőknek Szekszárdon, a Belvárosi Plébánia Közösségi Házában. A szerző a paksi atomerőmű főorvosaként ment nyugdíjba 2010-ben. Ekkor töltötte be hetvenedik életévét, s úgy gondolta, hogy szabad idejét hasznos tevékenységre, jelesül helytörténet írásra fordítja. Ennek köszönhetően látott napvilágot 2013-ban A katolikus egyház története Szekszárdon című kötete, majd 2017-ben a Wosinsky Mór, a tudós pap című életrajza.

A Perr Viktor életét, pályafutását, politikai tevékenységét majd Tolna megyei állomásait ismertető kötete nem kevesebb, mint 346 oldalt tesz ki. Ez is érzékelteti főhőse sokoldalúságát, különleges egyéniségét. A keresztényszociális nézetek vallójaként Per Viktor az árva, nehéz sorsú pécsi gyermekek istápolója lett, majd közel negyven évesen – kisgazda színekben – a politikában is szerepet vállalt. 1945 után a kommunista párt részéről erős támadások érték, előkészítették letartóztatását is.