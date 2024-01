Kiáltás az élhető Földért. Ezzel a címmel jelent meg dr. Murzsa András immár hetedik verseskötete. A könyv formátumában követi az előző hatot. Tartalmában azonban újabb, módfelett időszerű témakör jelenik meg benne, a lírai hangulat megőrzésével.

– Miként másokat, engem is foglalkoztat az a kérdés, hogy az ember miként találja meg a helyét ebben a világban, ahol ilyen sokan vagyunk – mondta el lapunknak a Szekszárdon élő és alkotó szerző. – Gondoljunk arra, hogy nagyjából kilenc év alatt a Föld lakossága egymilliárd fővel nőtt. Hiszen 2014-ben hétmilliárdan laktunk ezen a bolygón, s a nyolcmilliárdos lélekszámot nem is idén, hanem már tavaly átléptük. A ránk zúduló következményekkel nehezen tudunk mit kezdeni.

Csak néhány ilyen jól ismert, katasztrofális jelenséget említek: melegszik a klíma, hol itt, hol ott gyúlnak erdőségeket eltüntető tüzek, folyók, tavak száradnak ki, miközben másutt özönvizek pusztítanak. A következmények bennünket is érintenek, itt, Magyarországon is. Ilyen körülmények közepette nagyon nehéz úgy alakítani létünket, hogy a jövőt tekintve nyugodtak legyünk. Ezért használtam a kiáltás szót. Amivel szeretnék jelezni, figyelmet felhívni. Még akkor is, ha személyenként nem tehetek, nem tehetünk túl sokat. De azért valamit talán igen. Mert ha tudjuk, hogy milyen világban élünk, akkor megpróbálhatunk alkalmazkodni, avagy előre gondolkodni.

Már az is előrelépés, eredmény, ha tisztább a város, ha a szemetet újrafelhasználási szempont szerint válogatjuk szét, ha olyan tüzelőanyagot alkalmazunk, ami a többihez képest a levegőt nem szennyezi annyira... Ez az, amit mi magunk tehetünk és verseimben az ezzel kapcsolatos gondolatokat is tolmácsolom az olvasóknak, természetesen nem erőszakosan, hanem figyelem felkeltő módon. Egyúttal arra is ösztönzöm őket, hogy adjanak hangot saját véleményüknek is. Mert az a legjobb, ha közösen, kezet fogva próbálunk tenni a saját környezetünkért.

Annyit még hadd tegyek hozzá: én több mint tíz éve tagja vagyok egy olyan közösségnek, mely szervezet számára a környezet védelme is nagyon fontos. Ez a szerveződés nem más, mint a világot átfogó Rotary. Úgy gondolom, nagyon jó a kapcsolatunk a város vezetésével és a lakossággal is. Számtalan jelzést kapunk tőlük arra, hogy mire érdemes figyelnünk. Ezen jelzések között szép számmal akadnak olyanok is, melyek környezetünk megóvására, szépítésére vonatkoznak és tevékenységünket igyekszünk is ennek megfelelően végezni.

A kötet bevezetőjében ez alkalommal két ajánlás is olvasható. Prof. dr. Nagy Janka arra hívta fel a figyelmet, hogy „Murzsa András versei hittel vallják, hogy bolygónk a következő nemzedék számára jelen idejű állapotban való felelősségteljes átadásának, illetve a növekedés határainak kérdése csak együtt, csak közösen válaszolható meg.” Tari Annamária, a magyar Rotary district 2024/2025 kormányzója így fogalmazott: „Murzsa András, akit van szerencsém barátomnak nevezni, legújabb könyvének a »Kiáltás az élhető Földért« címet adta. Számomra ez egyet jelent a »Kiáltás az unokám jövőjéért« címmel.” A fenti meglátásokhoz gondolati összefoglalóként is jól kapcsolódik a szerző Jövőbe nézek című verse, melyből kedvcsinálóként egy részletet idézünk.

„Elmerengve nézek, nézek ki az ablakon. / Nem a múltat, a jövőt kutatom. / Kutatom, de a jövő nem tárja ki magát – / csak sejthetem, hogy milyen lesz a világ. / Mert ha a világ bármerre is halad, / meghatározza a további utunkat. / Tudom, nem egyedül, másokkal megyünk – / bízom, hogy jobb lehet a további életünk.”