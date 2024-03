A témakör választása nem véletlen. Múlt évi, szekszárdi kiállításán azt nyilatkozta lapunknak, hogy lenyűgözi a természet szépsége. A festészettel harminc éve, azaz 1994 óta foglalkozik komolyabban. Négy évvel később, 1998 november 5-én már be is mutatkozott első önálló tárlatáén Szekszárdon, a Szent István Házban. Ma már elismerésre méltó nemzetközi pályafutást is magáénak mondhat. Képeit már Ausztriában, Horvátországban, Kanadában, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban és Romániában is megtekinthette a közönség.

Czvitkovics Márta (jobb oldalon) a műteremként szolgáló nappalijában fogadta a múzeumbarátokat. Fotó: Beküldött fotó

– Tavaly nyáron, Szabó Károly Attila művészeti menedzser meghívásának köszönhetően, Balatonfenyvesen állítottam ki mini műveimet – mondta Czvitkovics Márta. – Nagy örömömre én vehettem át a nemzetközi fődíjat és a különdíjat is. A ráadást az jelenti, hogy erről a helyszínről származik az az ihlet is, aminek eredménye lett most a múzeumbarátok látogatásakor készített festmény. Vendégeim az első ecsetvonástól kezdve végig nagy érdeklődést tanúsítottak. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor lesz folytatása ennek a találkozásnak. Ugyanis Andrásné Marton Zsuzsa egyesületi titkárral megállapodtunk abban, hogy jövőre ismét várom a szekszárdi múzeumbarátokat.