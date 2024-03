Mártély és Szálka

Bányai Béla 1955-ben született Hódmezővásárhelyen. Apja asztalos volt, ő is azzal a mesterséggel kezdett foglalkozni. Rajztanári oklevelet a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett. Tanított és művészetpedagógiával is foglalkozott. Nyolc éven keresztül irányította (a kilencvenes években) a szálkai ifjúsági alkotótáborban folyó képzőművészeti munkát. Aztán hazai pályán folytatta ezt a tevékenységet: 2000-2017-ig a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola vezetője volt. Néhány évig reklámgrafikusként is dolgozott. Festményei jelenleg a decsi Faluházban láthatók.