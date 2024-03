Az épületet több ütemben, kívül-belül felújították, s őszre a berendezése is a helyére került, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak közreműködésével. A mellette lévő Lázár Ervin Emlékház felújítása is folyamatban van. A két ingatlanról, illetve azok berendezési tárgyairól Boda Ildikó, a helyi könyvtár vezetője tud legtöbbet, aki tárlatvezetést is tart.

– A Petőfi-emlékház használati tárgyait, bútorokat, edényeket a falu lakói adták össze – mondja. – Eredeti darabjaink sajnos nincsenek, csak korhű másolataink. A legértékesebb egy utazóláda és egy Petőfi-portré, Kisfaludi Stróbl Zsigmondtól. Összességében egy 21. századi, interaktív tárlat várja a látogatókat egy klimatizált épületben.