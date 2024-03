A Farhad Safinia rendező által vetítővászonra vitt történet a 19. század végén játszódik. Dr. James Murray, az Oxford English Dictionary szerkesztője úgy dönt, hogy meglátogatja a szótár kiemelkedő, ám a számára addig ismeretlen önkéntesét. Ez a titokzatos személy nem kevesebb, mint tízezer (!) szócikkel, idézettel és példamondattal járult a gigantikus vállalkozás elkészítéséhez. A gyanútlan irodalmár betér a megadott címre, azaz a Broadmoor Elmegyógyintézetbe, abban a hiszemben, hogy talán maga az igazgató a rejtélyes segítő. Mondanunk sem kell, mekkora meglepetéssel nyugtázza, hogy nem a vezető, nem is valamelyik munkatárs, hanem az egyik ápolt küldte a számtalan levelet.

A két főszerepet Mel Gibson és Sean Penn alakítja, s ezen szereposztás ismeretében keresni sem lehetne jobb találós kérdést: vajon kettejük közül ki a professzor és ki az őrült? Bármennyire is meglepő, egyértelmű választ – hadd utaljunk az első mondatra – nem lehet adni, még akkor sem, ha tudjuk, hogy ki van a rácsokon innen és ki van a rácsokon túl.

Avagy talán az a válasz, hogy mindketten afféle szent őrültek, mely megnevezés nem feltétlenül elmebeli állapotra utal. Ami ezután következik, az egy különleges kapcsolat kibontakozása, aminek lényegét és eredményét Oliver Sacks, a neurológia és a pszichiátria professzora, maga is íróember így fogalmazott meg: „Ez a történet is azt bizonyítja, hogy a munka és a barátság a legmélyebb, legreménytelenebb pszichózisban is megváltás lehet.”