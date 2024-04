Arról beszélt, hogy egyre többen térnek át okkal, vagy ok nélkül glutén-, meg tejmentes étkezésre. Vannak, akik ezt divatból teszik csupán, mert így szeretnének megválni felesleges kilóiktól, mások esetleg emésztési panaszaik megszűnését várják ettől, és sajnos egyre többen vannak, akiknek valóban ez jelent gyógyulást, mert, miként világszerte, úgy Magyarországon is rengeteg az ételallergiás, étel intoleranciával élő beteg.

Évtizedekkel ezelőtt ritkábban voltak ilyen gondok. Ám akkor nem ettünk ennyi feldolgozott ételt. Ma a nagyipar készítette élelmiszerekben sok a tartósítószer, a felvágottakban, meg a nassolni valókban, s így például az ízesített joghurtokban, tejkészítményekben is bőven vannak adalékanyagok. Aztán meg majd mindent műanyagba csomagolnak, amelyből kioldódnak vegyszerek, azok pedig hosszú távon károsak lehetnek a bélflórára.

Ezek mellett az is ok, hogy változott életmódunk, a rohanóbb világban mindennapos a stressz, és az is negatívan hat emésztésünkre, egészségünkre. De nem elhanyagolhatók a genetikai adottságok sem, akinek családjában van, volt ételallergiás, az örökölheti is azt.

Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, mit lehet, s mit nem ajánlatos fogyasztani. Mert, ha valaki ötletszerűen kizár bizonyos élelmiszer csoportokat, akár tejet, akár glutént, könnyen tápanyaghiányos állapotba is kerülhet.

– Viszont, ha valaki valóban allergiás a tejre, vagy gluténre, erre nincs gyógyszer, számára egyetlen terápia létezik, a diéta – hangsúlyozta a dietetikus. – Vannak ugyan úgymond helyettesítő termékek, de azokat is nagyon meg kell válogatni, mert azokban is vannak adalékanyagok, és az az élelmiszer egészségesebb, amelyiknél az összetevők listája rövidebb. Beszélt arról is, hogy otthon, az alapanyagokból magunk is sok ételt elkészíthetünk, s így amellett, hogy olcsóbb lesz a diéta, azok az étkek egészségesebbek is.