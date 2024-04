A pályaorientációs családi napon bemutatkoznak a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák, a Déli Agrárszakképzési Centrum két intézménye és duális képző partnereik. Drónozás, kerékcsere, vasúti- hegesztő- és szakma szimulátor, óriás jenga, VR szemüvegek, lézerlövészet és létraséta vár mindenkit.

Az iskolák sátrainál játékos feladatokkal találkozhatnak az érdeklődők, szakmavalutát szerezhetnek a szerencsések a szabadtéri játékokra. A fiatalok motorozhatnak egyet a Talmácsi minimotor pályán, valamint a ninja pálya, az ugrálóvárak, az óriási építőkockák, a teqball, a pinpong, a csocsó és a dottó kisvonat is mind garantálják a szórakozásukat. Színpadi programok is fogadják őket, fellép Kovácsovics Fruzsina énekesnő, a Hangszerelem Zenestúdió, és az ország egyik legnépszerűbb zenekarát, az Irigy Hónaljmirigyet is várják a színpadra.

A szombati rendezvényen rendőrségi kutyásbemutató, interaktív bűvész produkció is terítékre kerül. Bemutatót tart a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület, fellép az Iberican Táncstúdió.

A programok délelőtt tíz órától kezdődnek és délután öt óráig tartanak. A szervezők célja egy olyan majális jellegű program megvalósítása, amely a családok minden generációját megszólítja, játékos, szórakoztat, ugyanakkor segít az érdeklődések, képességek, lehetőségek felmérésében.

Az esemény ingyenes.