Mondjuk ki, írjuk le, ez egy nyerhető meccs volt, mert ezen az estén nem brillíroztak a spanyolok. De vannak olyan sztárjaik, akik amikor beállnak, képesek megváltoztatni egy összecsapás menetét. Alba Torrens két hete, az orosz Jekatyerinburg szekszárdi Euroliga-fellépésén is bizonyította, hogy világsztár, s igazából tegnap este is ő volt a mérleg nyelve (no meg a magasember, a 16 pontig jutó Maria Condé). Amikor nem volt a pályán, akadozott a spanyolok gépezete, de amikor bejött, minden sínre került. Még úgy is nyerőember tudott lenni, hogy roppant pontatlanul dobott, de amikor kellett mindig bevágott egy kosarat, vagy kiosztott egy gólpasszt.