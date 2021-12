A körülmények azonban egyáltalán nem voltak azok, s ezek rányomták bélyegüket a vendégek játékára. Rengeteget hibáztak a hőgyésziek, védekezésben és támadásban is dekoncentráltak voltak. Vojkovics Istvánék a hatodik percben vették át a vezetést (4–3), amit már nem is engedtek ki a kezükből. A hét-nyolc gólos különbség állandósult a második félidőben, a legnagyobb előnyt a 45. percben Szakcsi Dávid Tamás találatával tette közé a Hőgyész (22–13),s ezt az előnyt a végéig meg is tudta tartani.