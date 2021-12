Két azonos utat bejárt csapat találkozott szenteste előtti napon Szekszárdon: amíg a gyenge szezonrajtot követően a paksiak kispadján harmadik bajnokiját teljesítette a montenegrói Petar Mijovics, addig a pécsieknél ezen a találkozón debütált vezetőedzőként az eddigi másodedző, Andrija Csirics.



A PVSK-nak még lehetősége volt elérni a Magyar Kupa nyolcas döntőjének egyik helyét (az ASE esélye a múlt heti nyíregyházi vereséggel elszállt), ennek szellemében is kezdett a baranyai egylet. A lépést tartani tudta vele a Paks, mely az első negyed közepén egy 13–0-s sorozattal átvette a vezetést, s szép játékkal őrizte is azt.



Mijovics munkájának keze nyoma már megmutatkozik az Atom teljesítményén, látszik, mit szeretne játszatni csapatával. Eilingseld Jánosék élesebbek voltak a palánkok alatt, lábmunkával jól védekezték le a vendégek játékát, támadásban jól működtek a kettő-kettő elleni szituációk, s többször is sikerült a palánk alá bejátszaniuk a labdát.



A fordulás után gyorsan húsz pontra nőtt a különbség a felek között, s ha nincs Michael Bryson (aki az első kilenc pécsi pontot magára vállalta), tekintélyesebb hátrányba került volna a láthatóan így megrogyott PVSK. A záró felvonásig megszerzett 24 pontos előny nyugodt befejezést ígért, aztán mégis kellett izgulni egy kicsit. A pécsiek minden mindegy alapon mentek bele az utolsó negyedbe, s egy 10–0-s szériával közelebb lopakodtak. Annyira nagy volt azonban az előny, hogy ez is belefért, az ASE győzött és egy sikerre feljött a baranyaiakra a tabellán.



A paksiakra egy kis karácsonyozás után két bajnoki vár még idén: hétfőn az Alba Fehérvár, csütörtökön pedig a Szolnoki Olajbányász vendégei lesznek Kovács Ákosék.



Atomerőmű SE–Pécsi VSK Veolia 89–66 (21–14, 21–12, 26–18, 21–22)

Szekszárd, 600 néző. V: Földházi, Török R., Szilágyi B.



ASE: K. Brown 6/3, Frank 7/3, D. TAYLOR 28/9, EILINGSFELD 15/3, Goins 9/3. Csere: Buljevic 4, Kovács Á. 8/3, BRZOJA 12/6, Karosi, Pajor. Vezetőedző: Petar Mijovics.

PVSK: Illés M. 4, Goldring, BRYSON 15/9, Ivosev 2, BRKICS 26. Csere: Gordon 15/3, Hőgye, Bíró O., Meleg 4, Doktor, Farkas S. Vezetőedző: Andrija Csirics.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–9. 8. p.: 16–11. 12. p.: 22–14. 15. p.: 30–20. 19. p.: 37–24. 21. p.: 46–26. 27. p.: 58–38. 30. p.: 68–44. 34. p.: 68–54. 37. p.: 78–58.

Kipontozódott: Goins (34.)



MESTERMÉRLEG

Petar Mijovics: – Minden mérkőzés, különösen a hazai pályán nagyon fontos számunkra. Harminc percen keresztül jól játszottunk, agresszíven léptünk fel az ellenféllel szemben, az utolsó negyedben viszont belecsúsztak apró hibák a játékunkba.

Andrija Csirics: – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű találkozó számunkra, s ez be is bizonyosodott. Az elején még tartani tudtuk a lépést a hazaiakkal, aztán a jó védekezés után nem tudtunk könnyű kosarakat szerezni, míg a Paks jó százalékban értékesítette a ziccereit. Sok problémával küzdünk, próbálunk kilábalni belőle.