Hivatalos oldalán jelentette be a Paksi FC, hogy további három évvel, 2026 nyaráig meghosszabbította Ádám Martin (képünkön) szerződését. „Egyértelmű volt. Szinte semennyit sem gondolkodtam rajta, elfogadjam-e a klub ajánlatát” – fogalmazott a támadó, aki 15 találattal vezeti az NB I góllövőlistáját.



A paksiak csatáráról beszélt egy tegnapi interjúban Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a csakfoci.hu portálnak nyilatkozva elmondta, sok ember kérdezi mostanság a paksi Ádám Martinról. „Őt figyelemmel követem, mióta a Vasas játékosa volt. Kétségkívül vannak figyelemreméltó képességei, alkatilag is hasonlít Szalai Ádámhoz és jól is szerepel az NB I-ben. De vannak olyan hiányosságai, amelyről már beszéltem a klubjával és adtam is pár tanácsot, hogyan juthat el oda, hogy számításba vehessem. Remélem, meg is fogadja majd ezeket. Nemsokára sort kerítek arra is, hogy vele is beszéljek majd személyesen” – fogalmazott az olasz mester.



Rossi elsősorban fizikai hiányosságokról beszélt Ádám Martinnal kapcsolatban, mert szerinte nemzetközi szinten futni kell, méghozzá sokat. „Főleg, ha topcsapatok ellen játszol, ahol inkább mi futunk a labda után. A magyar válogatott pedig nem engedheti meg magának, hogy akár egy olyan játékosa legyen a pályán, aki ezt a tempót nem tudja felvenni. Ha a válogatottban akar szerepelni, sokkal többet kell futnia, ehhez pedig változtatnia kell bizonyos dolgokon” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.