Az Atomerőmű KSC Szekszárd szerdán a Vasas Akadémia idegenbeli legyőzésével szépen búcsúztatta el a számukra sikeres 2021-es esztendőt. Sok idejük azonban nem maradt az ünneplésre Miklós Melindáéknak, hiszen vasárnap már az ELTE-BEAC Újbuda együttesét fogadják a városi sportcsarnokban.



– Az első félidőben nem volt magabiztos a játékunk, de a harmadik negyedben rátettük azt a pluszt, ami az egyértelmű győzelmünkhöz kellett – fogalmazott a pasaréti 71–52-es sikert követően Horváth Zsófia másodedző. – Lendületben lévő Vasashoz jöttünk, belül kicsit tartottam is tőle, hogy a karácsonyi szünet után hogyan fogjuk ezt a gyors tempójú meccset kontrollálni. A sikerünk kulcsa az volt, a gyors indításokat és az egy-egy elleni helyzeteket, amik ellenfelünk erősségei, jól le tudtuk reagálni.”



Könnyebb dolga vasárnap sem lesz az Atomerőmű KSC-nek, mely azt a BEAC-ot fogadja, mely már nem az a BEAC, melyet a korábbi években megszokhattunk. A fővárosiak sorozatban három mérkőzést nyertek meg (legutóbb a PEAC-ot ütötték ki 74–45-re!), de legyőzték már a Győrt és a DVTK-t is ebben a szezonban. A rutinos Czank Tímea (9,8 pont; 4,5 gólpassz) és Barnai Judit (11,6 pont; 10,3 lepattanó), valamint a fiatal Mérész Beatrix (15,5 pont; 6,8 lepattanó) mellett a brit Shequila Joseph (6,8 pont; 5,3 lepattanó) játékára is érdemes lesz odafigyelniük a szekszárdiaknak, akik továbbra sem számíthatnak Nikolina Milicsre és Dana Evansre.



Tippmix Női NB I/A, 14. forduló.

Atomerőmű KSC Szekszárd–ELTE-BEAC Újbuda.

Szekszárd, városi sportcsarnok, vasárnap, 17 óra. Vezeti: Nyilas, Györfy, Jakab L.