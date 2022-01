Mint ismert, a bonyhádiaknál többen is sérüléssel küzdenek, ezért az elmúlt három mérkőzésüket mindössze egy cserejátékossal voltak kénytelenek lejátszani. Így is helytállt Morgen Frigyes csapata, mely a Kecskemét U23-as csapata (78–82), a soproni SMAFC (93–96) és az Újpest-MT (71–106) ellen is nagyot harcolt. Előbbi kettővel az utolsó percig szoros csatát vívott, míg a jóval esélyesebb fővárosiakkal az első félidőben tudta tartani a lépést.