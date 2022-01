Budai Dávidék a várakozásoknak megfelelően végig irányították találkozót, s az előző két mérkőzésükkel ellentétben most jobban sáfárkodtak a lehetőségeikkel. Bár a szerda esti összecsapáson is sok helyzetet hagytak ki, két alkalommal így is túljártak a vendégek kapusának eszén.