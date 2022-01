Nikolina Milics hosszú kihagyás után a női kosárlabda Euroligában címvédő UMMC Jekatyerinburg otthonában tért vissza az Atomerőmű KSC Szekszárdba. A szerb magasember tavaly november 20-án a spanyol Salamanca elleni idegenbeli találkozón sérült meg, s az orosz sztárcsapat elleni találkozó 6. percében kapott újfent lehetőséget Djokics Zseljko vezetőedzőtől. Egy perc múlva pedig egy duplával be is köszönt a Jekatyerinburgnak. Ekkor még tartotta magát a KSC, sőt az első negyedet meg is nyerték Studer Ágnesék.