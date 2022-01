– Ha már London szóba került: azt olvastam, hogy nemcsak fizikális, de társadalmi felmérésen is átestek a próbázók.

– Az interjúztatás során kitértek a családi háttérre is, például vannak-e testvéreim. Ez azért fontos számukra, mert viszonyítani tudják, mennyire tudok csapatban dolgozni és mennyire vagyok kommunikatív. Pluszpont volt az is, hogy nem vetem meg a munkát, amellett járok edzésre, meccsekre. Ami a fizikai felmérőt illeti, mérték a fekve nyomást – 102,5 kilót hányszor tudjuk kinyomni –, a súlypont emelkedést, a helyből távolugrást, a 40 yard sprintet és a speciális irányváltásokat is.