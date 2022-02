A második félidő elején Studer Ágnes is feliratkozott a pontszerzők közé, de a különbség nem csökkent, mert a DVTK minden egyes hibát könyörtelenül megbüntetett. Ha ez nem lett volna elég, Studert négy faulttal jegelni kellett a kispadon, ahogy percekig Goree arcát is, aki egy ütközés után maradt a parketten. Habár volt már 28 pont is közte, a szekszárdiak megnyomták a harmadik negyed végét és 13-0-val megfelezték hátrányukat.