A Kolonics György Alapítvány évzáró ünnepségén a 2021-es év eseményeinek bemutatása és értékelése mellett a Jövő Reménységei pályázat tíz nyertesét is díjazták, számolt be róla a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Az elismerésben két paksi fiatal is részesült Kertész Gréta és Juhász István személyében (kiemelt képünkön). A 2004-es születésű Gréta tavaly az Olimpiai Reménységek Versenyén az ifjúsági kajakosok között négy arany- (páros és négyes 200, 500 méter) és egy ezüstéremmel (K1 500 m) zárt. A nála egy évvel fiatalabb István az előző évben, szintén az ORV-n a kenu párosok versenyében első lett 500-on. A moszkvai maratoni kontinenstornán egyesben második, párosban első helyet szerzett.