Tóth Barna folytatta tavalyi szép sorozatát és ezúttal is érmet tudott nyerni a 60 kg-os súlycsoportban. Első két ellenfelén ipponokkal jutott túl, majd az elődöntőben is győzni tudott, mivel riválisa akcióját az új szabályok értelmében önveszélyesnek ítélték a bírók. A döntőben egy vazari hátrányból kellett volna fordítania, ez azonban nem sikerült, riválisa végül karfeszítéssel győzött, ám ez az ORV ezüst így is nagyszerű teljesítmény.