– Tizennégy meccset vívtak, de a győzelem nem jött össze.

– Mi még tanuljuk ezt a kosárlabdát, amit ezek a csapatok már évek, évtizedek óta játszanak. Amikor elkezdődött a sorozat, azzal a céllal indultunk neki, hogy tapasztalatot gyűjtsünk, s azt gondolom, hogy ez sikerült is, mert sokkal jobb csapatként fejeztük be az egészet. Persze bánt, hogy nem tudtunk nyerni, mert többször is közel voltunk hozzá, például most az utolsó mérkőzésünkön Rigában, vagy korábban Moszkvában is. De hazai pályán például hosszabbításra kényszerítettük a tavalyi döntős Salamancát, és alig pár ponttal veszítettünk a rigaiak és a moszkvaiak ellen. Amire viszont büszke vagyok, hogy nálunk olyan fiatal játékosok mutathatták meg magukat az Euroligában, mint a tizennyolc éves Miklós Melinda, vagy a húszas évei elején járó Gereben Lívia és Studer Ágnes. Az ő pályafutásukhoz óriási lökést tud adni, hogy Európa legrangosabb sorozatában játszhattak hétről hétre.