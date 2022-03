Böndör Márton férfi rúdugrásban állt rajthoz a 11 fős mezőnyben. Az érmekért nagy csata alakult ki a versenyszám jelenlegi legjobb versenyzője Nagy Marcell mögött. Az AC Bonyhád atlétájának végül három érvényes kísérlet elég volt az ezüstérem megszerzéséhez, Böndör 460 centin szállt be, majd elsőre átjutott a 480 centin is, az egyéni csúcsbeállítást jelentő 500 centiméteres magasságon pedig második kísérletére jutott át. Kevesebb rontott kísérletének köszönhetően végül bajnoki ezüstérmet vehetett át az eredményhirdetésen. Kling Réka a junior bajnoki cím után lépett ismét dobókörbe. A völgységiek dobóatlétája a felnőttek között is megállta a helyét. Márton Anita mögött a hatodik helyen végzett 12 méter 74 centis eredménnyel. A férfiak hasonló versenyszámában a Tamási Tam-Bau nehézatlétája, Sólyom László versenyzett a 7,25-ös szerrel. A harmadik sorozatban elért közel 14 méteres lökésével a hetedik helyen végzett.