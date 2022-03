– Kétezer-tizenkilencben, amikor harmadik lettem a szavazáson, nem volt kérdés bennem, hogy legközelebb az első díjért szeretnék sorba állni. Rettentő boldog voltam, amikor megtudtam, hogy ez idén végre teljesült – fogalmazott a védő a Magyar Amerikaifutball-szövetség (MAFSZ) oldalán. – A közönségszavazást bevallom, most elengedtem, de sokat jelent, hogy a szurkolók mellett a média és az edzők is úgy gondolták, megérdemlem ezt a díjat. Sokat dolgoztam érte, és örülök, hogy ennek végre nyoma is van.”