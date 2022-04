A címvédő és listavezető Sopron Basket mellett az NKA Universitas PEAC a másik olyan csapat, amelyik az alapszakaszban le tudta győzni a KSC-t. Van tehát miért revánsot vennie Djokics Zseljko együttesének, amely a második helyének köszönhetően pályaelőnyben lesz a döntőért zajló párharcban.



Ma 18 órakor először a szekszárdi városi sportcsarnokban meccselnek a felek, s nagyon fontos lenne, hogy a KSC behúzza a találkozót, és lélektani előnyhöz jusson. A két gárda rendre végletekig kiélezett találkozókat játszik egymással, ahogy tette azt Szekszárdon és Pécsett is.



Vendéglátóként úgy nyert októberben 89–74-re a Szekszárd, hogy a pécsiek másfél negyeden át vezettek, s a harmadik felvonás 27–10-es rohanása is kellett a kék-fehérek győzelméhez. A márciusi visszavágón pedig a KSC vezetett a 25. percig, ám akkor a PEAC-nak sikerült jobban a folytatás – tegyük hozzá, három nappal korábban még Törökországban játszottak Európa-kupa-negyeddöntőt Krnjics Száráék –, s a baranyaiak végül 80–69-es sikert ünnepelhettek. A Magyar Kupában szintén találkoztak a felek: a miskolci bronzmérkőzésen a szekszárdiak győztek 71–64-re, talán nem kell mondani, hogy egy újabb kiélezett meccsen.



A bajnoki negyeddöntőt mindkét gárda 2–0-val zárta le. A szekszárdiak a 89–71-es hazai siker után a fővárosban 88–55-re verték a Vasast, a pécsiek pedig a hazai 81–50-es sikerüket idegenben egy 84–58-as győzelemmel fejelték meg a Csatával szemben.



– Nagyon fizikális meccsre számítok szombaton – mondta Studer Ágnes, a szekszárdiak irányítója. – Fontos lesz, hogy fejben mindenki ott legyen, mert maximális koncentrációra lesz szükségünk. Hozzánk hasonlóan a pécsiek is jól védekeznek és a lepattanókért is nagyot kell majd harcolnunk. Jó meccs lesz a szombati, abban biztos vagyok, mert ahogy ment előre a szezon, mindkét csapat fejlődött, nem lesz könnyű dolgunk. Nagyon komoly munkát kell beletennünk mindannyiunknak ahhoz, hogy kivívjuk a döntőbe kerülést” – tette hozzá a válogatott játékos.

Két győzelem kell a döntőbe jutáshozAz elődöntős párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. A pályaelőny a KSC-nél lesz, amely most szombaton (18 óra) hazai pályán kezd. A második találkozót jövő szerdán (19 óra) játsszák Pécsen, s ha szükséges, akkor a harmadik összecsapást jövő szombaton (18 óra) szintén a tolnai megyeszékhelyen.

A másik ágon a Sopron Basket hazai pályán 68–49-re verte a DVTK-t, a párharc második összecsapásán viszont a borsodi gárda bizonyult jobbnak, és 66–60-ra diadalmaskodva kiegyenlítette a párharcot.