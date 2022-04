Nem tud átlépni a saját árnyékán a gárda, amely tavasszal a kilencedik meccsén a nyolcadik vereségét szenvedte el, s visszacsúszott a bajnoki tabella utolsó helyére. A hétközi fordulóban pedig jön egy roppant nehéz feladat, a második helyezett Dunaújváros otthonában kellene helytállni. Nem lesz könnyű, főképp azért, mert az újvárosiak ősszel Gerjenben is parádéztak (1–7), s az sem jön jól Blatt Páléknak, hogy az előző két bajnokiját elbukta (Fradi 0–1, ESMTK 1–2) a vasgyári alakulat. Bravúr kellene még a ponthoz is.



A hétvégi megyei rangadón a Paksi FC II és a Szekszárdi UFC megosztozott a pontokon (0–0), előbbi most a Hódmezővásárhely FC vendége lesz, utóbbi pedig a Dabas-Gyónt látja vendégül. Ősszel a paksiak 7–1-re lelépték a vásárhelyieket, az UFC viszont 1–0-s vereséget szenvedett.



A 30. forduló programja, szerda:

Szekszárdi UFC–Dabas-Gyón 16 óra, Dunaújváros–Gerjeni SK 16 óra, Hódmezővásárhely FC–Paksi FC II 16 óra.



NB III, Közép csoport, az állás