A sereghajtó, így a kiesés ellen küzdő fővárosiak számára minden bajnoki felér egy döntővel, míg a Paks kedden játssza az idény legfontosabb mérkőzését az Újpest elleni Magyar Kupa-elődöntővel. Nem csoda, hogy Bognár György felforgatott csapatot küldött pályára az MTK ellen, a lila-fehérektől múlt héten 3–1-re elveszített bajnoki kezdőjéből mindössze hárman maradtak (Lenzsér Bence, Szabó János, Windecker József). A góllövőlistát vezető Ádám Martin csak a kispadon kapott helyet, de a fiatal Kovács Nikolasz és Kocsis Bence is kezdőként debütált az élvonalban a paksiaknál.

Előbbi szögletét még kifejelték a vendég védők a 11. percben, de Szabó Bálint pontos beadása után Windecker József fejesével előnybe került a atomvárosi alakulat, mely négy mérkőzés és 376 perc után szerzett ismét akciógólt. A korábbi találkozókhoz képest támadóbb szellemben, lendületesebben játszott Bognár György együttese, egy középpályán megszerzett labda után Szabó Bálint révén sikerült megduplázni az előnyt. Ennek tudatában átadta a kezdeményezés jogát a PFC, megvoltak az MTK lehetőségei is, mégis Kovács újabb szöglete után Windecker szezonbeli második góljával biztos előnnyel várhatta a második félidőt a házigazda.

Három támadót is beküldött a szünetben Márton Gábor, közülük Futács Márkó volt igazán aktív, de csapatszinten is több kapuralövés érkezett az MTK részéről, azonban egyik sem hordozott magával komoly helyzetet. Az utolsó félórára 19-re húzott lapot a fővárosiak vezetőedzője, miután a házi gólkirály Bojan Miovszkit is pályára küldte. A második félidőre paksi oldalon Ádám Martin is lehetőséghez jutott, aki 26. szezonbeli góljával állította be a végeredményt.

Az atomvárosiak négy nyeretlen mérkőzés után (2 döntelten, 2 vereség) győztek ismét a bajnokságban, s hazai pályán sorozatban hatodszor verték meg fővárosi riválisukat. A Bognár-csapat sikerével átmenetileg feljött a tabella hatodik helyére, jövő szombaton a közvetlenül előtte álló Zalaegerszeghez utazik. Előtte viszont jön a ZTE-t szintén 4–0-ra verő Újpest FC elleni Magyar Kupa-elődöntő, hazai pályán, kedden 20 órakor.

OTP Bank Liga, 28. forduló

Paksi FC–MTK Budapest 4–0 (3–0)

Paks, 1501 néző. Vezette: Pintér Cs. (Garai, Becséri)

PAKS: Rácz G. – Kovács N. (Balogh B., 80.), Lenzsér (Kinyik, 58.), Tamás O., Szabó J. – Kocsis, Windecker (Vas, a szünetben), Kesztyűs B., Sajbán Máté, Szabó B. (Ádám M., a szünetben) – Böde (Nagy R., 66.). Edző: Bognár György

MTK BUDAPEST: Mijatovics – Varju (Várkonyi, a szünetben), Szépe, Rajkovics, Herrera – Ramadani, Mezei (Stieber Z., a szünetben) – Kata, Grozav (Miovszki, 63.), Kovácsréti – Vancsa (Futács, a szünetben). Edző: Márton Gábor

GÓLSZERZŐK: Windecker (11., 38.), Szabó B. (21.), Ádám M. (92.)

SÁRGA LAP: Kovácsréti (24.), Rajkovics (85.)