Ahogy a szpíker mondta, még a csilláron is lógtak az emberek a döntő második meccsén. Fantasztikus volt a hangulat a szekszárdi sportcsarnokban, s ez magával is ragadta a hazaiakat. Pontosabban Nikolina Milicset, aki csapata összes pontját magára vállalta, vezetett is az elején 7–2-re a KSC. Gáspár Dávid gyorsan ki is kérte az idejét, ami után magához tért a bajnok, s fordított.