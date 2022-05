Hosszú időt kellett kiböjtölniük a futás szerelmeseinek. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is el kellett halasztani az ország egyik legismertebb és legszórakoztatóbb (ezzel néhány futó biztosan nem ért egyet) versenyét. Ahogy Márkus István szervező fogalmazott, egyszer mindennek vége szakad, így a várakozásnak is vége: szombaton a Béla király téren elrajtol a XI. Borvidék Félmaraton.

„Mi, szervezők is nagyon várjuk már, hiszen legutóbb 2019-ben tudtuk tető alá hozni a megmérettetést. Ahogy minden kisebb-nagyobb versenyt, úgy ezt is komolyan érintette a járvány. A koronavírus berobbanása előtt élte fénykorát a Borvidék Félmaraton, az akkori létszámot az ismert ok miatt most nem fogjuk elérni, de közel ezerötszáz futó így is nekivág Szekszárd dombjainak” – mondta el lapunknak Márkus István.

A kínálat bőséges, idén választhatnak az eddigi legtöbb egyéni táv közül az indulók, akik 30, 23, 16, 10 vagy 6 kilométeren tehetik próbára állóképességüket. A leghosszabb távot két- vagy háromfős csapatban is teljesíteni lehet, komoly szint­emelkedéssel egybekötve. Harminc kilométeren 836, majd sorrendben 647, 404, 304 vagy 106 métert kell leküzdeniük az indulóknak, amit frissítőpontok tesznek majd elviselhetőbbé.

„A két leghosszabb távon körülbelül a mezőny fele indul, vagyis kijelenthető, hogy most is ezek a legnépszerűbbek, de sok gyerek választotta az egy kilométeres futamot” – folytatta. A verseny zavartalan lebonyolítása érdekében 100–120 önkéntes segíti a munkát, a rendőrökkel és polgárőrökkel ez a szám közelíti a kétszázat.

Ahogy korábban, úgy a hangulatra most sem lesz panasz, az útvonal teljes hosszában zenekaroktól és nézők szurkolásától lesz hangos. Lesz is kiknek drukkolni, a nevezések alapján sok szekszárdi húz nyúlcipőt szombaton. A „királytávon” összejöhet a címvédés, 2019-ben a szekszárdi Zsigmond Előd 2:05:19 óra alatt teljesítette a harminc kilométert.

A XI. Borvidék Félmaraton programja (május 7., szombat): rajt és cél a Béla király tér. 1 km-es gyermekfutam (14 éves korig ) rajt 13 óra. 30 km (egyéni, 2 és 3 fős csapat) rajt 14 óra. 10 km rajt 14 óra. 6 km rajt 14 óra. 23 km rajt 14:20- óra. 16 km rajt 14:20 óra.

Nevezni a helyszínen korlátozott számban lehet.