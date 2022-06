Nem kezdődött jól az Atomerőmű SE örökös bajnoka számára a tbiliszi verseny, meg kellett küzdenie a nála nyolcvanöt hellyel hátrébb rangsorolt Yasmim Limával. A brazil ellen Pupp az első és a második percben is intést kapott (a harmadiknál leléptették volna), aki végül a hosszabbítás második percében ippont érő támadásával aranyponttal jutott tovább riválisán. A negyeddöntőben az eddig jobbára Európa-kupákon jeleskedő francia Leonie Gonzalez várt 52 kilogrammos olimpikonunkra, s bár ellene is begyűjtött két sárga lapot, de közte egy lábsöprésből indított wazarit is elért, s ez végül döntőnek bizonyult.

Az elődöntőben már egy nagy név jött szembe vele Estella Lopez Sheriff személyében. A spanyol elleni összecsapást a sok földharc jellemezte, de mindkét fél erejét jól mutatta, hogy a négyperces rendes játékidő figyelmeztetések nélkül ment le. Végül a hosszabbítás második percében egy újabb lábsöprés hozta meg az ASE-klasszis továbbjutását. Ezzel biztossá vált, hogy Pupp Réka sorozatban hatodik Grand Slam-tornáján áll fel a dobogóra, a kérdés csak a színe volt (eddig két arany és három bronz volt az éremkollekció).

Az ellenfél a tavaly még 48 kilogrammban olimpiai bajnoki címet szerző Distria Krasniqi volt, aki az áprilisi szófiai Európa-bajnokságon szerzett bronzérmével jelezte, egy súlycsoporttal feljebb is számolni kell vele. Ezt a döntőben is bizonyította a koszovói, miután egy perc sem telt el, amikor földre vitte Puppot, s tíz másodpercig nem is engedte el, így a wazariból ippon-győzelem lett.

A szintén paksi Cirjenics Miklós (100 kg) hosszú kihagyás után vasárnap lép ismét tatamira.