– Gratulálok az elismeréshez!

– Köszönöm szépen! Ez a díj jó visszacsatolása az elvégzett munkának – mondta lapunknak Pál István, a Nagymányoki SE 21 esztendős játékosa, a megyei II. osztályú focibajnokság tavaszi szezonjának legjobbja. – Nem csak nekem jelent ez az elismerés sokat, de a családomnak és a barátaimnak is.

– Az őszi szezont még a megye egyes Tevel Medosz SE-nél töltötte, télen igazolt vissza Nagymányokra.

– Tevelre a vezetőedző, Bodó József hívására érkeztem, akivel az előző idényben bajnoki címet ünnepeltünk Nagymányokon. Nyolc bajnokin játszottam a csapatban, valamennyiszer kezdőként, de úgy éreztem, váltanom kell.

– Ezek szerint nem bánta meg, hogy így alakult?

– Egyáltalán nem, jól döntöttem, hiszen oda tértem vissza, ahol felnőttem és megtanultam focizni. Összességében jó tavaszt produkáltunk, az edzések rendben voltak, a csapatépítőknek köszönhetően pedig remek egységet alkottunk a pályán és azon kívül is. Nekem is jól ment a játék, mind a tíz mérkőzésen pályára léphettem, hat gólt is szereztem, ötször pedig a forduló válogatottjába is beválasztottak, aminek ez az elismerés lett az eredménye.

– A címvédés azonban nem sikerült, ön szerint ennek mi lehetett az oka?

– Hiába verte meg a csapat még nélkülem a bajnok Tolnát ősszel 4–0-ra, tavasszal pedig már velem 3–0-ra, voltak olyan botlások, amik nem fértek bele még ezek mellett sem, s így az utóbbi találkozó már tét nélküli volt. Ősszel hazai pályán 3–2-re kikaptunk a Simontornyától, akkor én még kívülről szurkoltam a többieknek, tavasszal pedig Mórágyon maradtunk alul 2–0-ra, már velem a pályán. Azon a találkozón nekem sem ment jól a játék, idővel azonban azt kell mondanom, hogy az ezüst­éremmel is elégedettek lehetünk.

– Szavaiból azt veszem ki, nincsen kérdés a jövőjét illetően!

– Természetesen maradok Nagymányokon, ahol jól érzem magam. Nem tervezek váltani. Azt tudom, hogy lesznek csapaton belüli változások: lesznek, akik távoznak, vannak, akik érkeznek és olyan is, aki befejezi a pályafutását. A célunk azonban nem lehet más, mint visszahódítani a bajnoki címet!

Ők tizenegyen a válogatottban

Három mórágyi, két nagymányoki, két faddi, valamint egy-egy paksi, aparhanti, tolnai és madocsai futballista került be a tavasz válogatottjába.

A mórágyiakat a kapus Mányák Dáriusz, a védő Rozgonyi Erik és a támadó, Tóth Balázs képviseli, a faddi csapatból a védő Gerendai Gábor és a középpályás Farkas Kevin, míg a mányokiaktól Pál került be a legjobbak közé. Az ASE Paksból Keresztes Dániel, az Aparhanti SE-ből Kovács Márió, a Tolna VFC-ből Bucher Barnabás, a Madocsa SE-ből pedig a gólrekorder, Böde István követelt magának helyet a csapatban.