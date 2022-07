A Tolna megyei klubok eredményei

Atomerőmű SE, aranyérmesek (7): Juhász István Dávid (C-1, U17-U18, 1000 m), Juhász István Dávid (C-1, U17-U18, 500 m), Pálfalvi Viktor (C-1, U15, 1000 m), Pálfalvi Viktor (C-1, U15, 2000 m), Jávor Levente Lajos, Kóti Szabolcs, Fillér Fábió, Vajna Lóránt (C-4 U13-U14, 1000 m), Bedecs Tamás, Mácsik Attila, Pálfalvi Viktor, Nagy Tibor Soma (C-4, U15-U16, 1000 m), Kertész Gréta, Strobl Adél (K-2, U17-U18, 1000 m). Ezüstérmesek (5): Szinger Milán, Juhász István Dávid (C-2, U17-U18, 1000 m), Szinger Milán, Juhász István Dávid (C-2, U17-U18, 500 m), Fillér Fábió, Jávor Levente Lajos (C-2, U13-U14, 2000 m), Kertész Gréta (K-1, U17-U18, 1000 m), Prókai Boglárka, Csapó-Kun Réka, Frast Lilla, Adorján Angéla (K-4, U15-U16, 500 m). Bronzérmesek (1): Kertész Gréta, Strobl Adél (K-2, U17-U18, 500 m).

Szekszárdi Kajak-Kenu SE, aranyérmesek (4): Jámbor Lotti (K-1, U13, 2000 m), Acélos Hanna Glória (K-1, U14, 1000 m), Acélos Hanna Glória (K-1, U14, 2000 m), Jámbor Lotti, Kercsmár Boglárka Rita (K-2, U13-U14, 1000 m). Ezüstérmesek (5): Turgonyi Olivér, Horváth Tamás (K-2, U17-U18, 1000 m), Turgonyi Olivér, Horváth Tamás (K-2, U17-U18, 500 m), Dulai Barnabás, Bodnár Bálint (K-2, U15, 2000 m), Horváth Tamás, Jávor Bence, Turgonyi Olivér, Némedi Lőrinc Ádám (K-4, U17-U18, 1000 m), Mészáros Hunor, Havel Botond, Balogh Zétény, Farner Zétény (K-4, U15-U16, 1000 m). Bronzérmesek (4): Schein Dániel (K-1, U14, 1000 m), Schein Dániel (K-1, U14, 2000 m), Balogh Zétény, Farner Zétény (K-2, U16, 2000 m), Korsós Zsófia, Bartos Zsófia (K-2, U23, 500 m).

Tolnai Kajak-Kenu SE, bronzérmesek (2): Buri Petra, Haraszti Luca, Szabó Evelin, Horváth Zsófia (K-4, női U15-U16, 1000 m), Buri Petra, Haraszti Luca, Szabó Evelin, Horváth Zsófia (K-4, női U15-U16, 500 m).

Jámbor Lotti kiváló formában lapátol

Nagyszerű teljesítményt nyújt 2022-ben Jámbor Lotti, a szekszárdiak 13 éves tehetsége, aki a hétvégi Vidékbajnokságon ezúttal 1000 méteren nyert aranyérmet. A tehetséges fiatalnak – aki Jámbor Attila és Inger Nikoletta gyermeke – a most megszerzett már a nyolcadik aranya volt ebben az évben. Korábban első helyen végzett a Vígh Sándor Emlékversenyen, a Mármarosi Kupán, a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia Kupán, illetve a Magyar Kupa döntőjében.

A kenusok szállították az érmek javát

A hét megszerzett aranyból hatot a kenusok szállítottak az Atomerőmű SE-nek, bizonyítva, hogy a szakág kiválóságai közé tartozik a paksi klub. Közülük Pálfalvi Viktor triplázni tudott, hiszen egyéniben ezer és kétezer méteren is nyert, és tagja volt az ezer méteren szintén győztes paksi négyes hajónak is. Két elsőséggel büszkélkedhetett Juhász István Dávid, aki ötszáz és ezer egyesben győzött. Neki pluszban két ezüstérem is jutott, Szinger Milán párjaként ötszáz és ezer méteren állhatott fel a dobogó második fokára.